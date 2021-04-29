سانا: الاحــتلال التــركي يعتدي بقــذائف المدفــعية على منازل المدنيين في قريتي عين دقنة و بيلونية بريف حلب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2021 - 12:22
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سانا: الاحــتلال التــركي يعتدي بقــذائف المدفــعية على منازل المدنيين في قريتي عين دقنة و بيلونية بريف حلب
منذ 2 ساعة
29 April، 2021
الاحتلال التركي
ريف حلب
سورية
قصف مدفعي
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