السفارة الروسية في الخرطوم تنفي أنباء تعليق اتفاق إنشاء القاعدة البحرية الروسية في السودان

نفت السفارة الروسية في الخرطوم اليوم الخميس صحة مزاعم تعليق الاتفاق المبرم بين موسكو والخرطوم لإنشا قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر في السودان ، لافتة إلى ان ما تم تداوله لا تتطابق والواقع.

وقالت السفارة في بيان على صفحتها على إنستغرام :” فيما يتعلق بالتقارير التي ظهرت في الفضاء الإعلامي الإقليمي والسوداني بشأن مزاعم أيقاف تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الروسي وجمهورية السودان حول إنشاء نقطة دعم لوجستي للبحرية الروسية على أراضي السودان ( مركز الإمداد المادي والتقني للأسطول البحري الحربي الروسي )، السفارة الروسية تؤكد أن هذه المزاعم لا تتفق و الواقع، بغض النظر عما تقوله المصادر المزعومة”.

وأشار البيان إلى ان “السفارة الروسية في الخرطوم لم تتلق إي إخطارات من الجانب السوداني”.

وفي وقت سابق قالت “قناة العربية” نقلا عن مصادر ، ان ‏السودان، اعلن إيقاف اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية لحين المصادقة عليه من الجهاز التشريعي، فضلا عن وقف أي انتشار عسكري روسي في قاعدة فلامنجو البحرية.

وفي حديث لوكالة ” سبوتنيك ” الروسية لم يؤكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية منصور بولاد صحة هذه الأنباء.

وكانت روسيا أعلنت في 9 ديسمبر 2020 اعتزامها إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية قرب بورتسودان، قادرة على استيعاب 300 عسكري ومدني واستقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية.

المصدر: وكالة سبوتنيك