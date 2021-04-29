اعتداءات العدوان تتواصل على عدد من المحافظات اليمنية

يواصل العدوان السعودي الأمريكي الاماراتي عدوانه على المحافظات اليمنية مخلفا شهداء وجرحى وأضرارا مادية في الممتلكات ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة.

وقال مصدر يمني “في الحديدة استشهد 3 أطفال وأصيب 3 آخرين ووالدتهم إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في قرية القيس بمديرية المراوعة”، وتابع “سجلت 107 خروق لقوى العدوان، شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق أربع طائرات تجسسية بأجواء كيلو16 والمدينة والجبلية التحيتا وشملت 14 خرقًا بقصف مدفعي لـ256 قذيفة و80 خرق بالأعيرة النارية المختلفة”.

ولفت المصدر الى انه “في مارب شن طيران العدوان 15 غارة على مديرية صرواح وغارتين على مديرية مجزر”، واضاف “أما في الجوف فشن الطيران غارتين على منطقة الخسف في مديرية الحزم”.

المصدر: المسيرة نت