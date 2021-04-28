معهد البحوث الصناعية ينفي وجود باخرتين محمّلتين مواد خطيرة

نشر موقع MTV الاخباري خبراً تداولته وسائل اعلامية ومواقع اخباريّة عن “محاولة لادخال باخرتين محمّلتين بمواد خطيرة وهي كناية عن حديد ايراني للبناء عبر مرفأ بيروت، وأن مدير عام المعهد يرفض توقيع معاملات ادخال الباخرتين…”.

يهمّ معهد البحوث الصناعية توضيح الآتي:

لم يتعامل معهد البحوث الصناعية مع أي باخرة تحمل حديداً ايرانياً للبناء. ولا علم له بوجود هاتين الباخرتين. ولم يأخذ أي عيّنات كما لم يجرِ أيّ فحوص مخبريّة للحديد الايراني المذكور في الخبر. وبالأخصّ لم تعرض أيّ معاملة على مدير عام المعهد تتعلّق بهذا الموضوع.

أمّا إذا وصلت بضاعة تبيّن للمعهد أنها غير مطابقة للمواصفات فستكون النتيجة حتماً رفض الحمولة.

ويهمّ المعهد أن يؤكّد أن المدير العام والكوادر يقومون بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم على أكمل وجه ولا يرضخون لأيّ تهديد أو مسايرة، واضعين الصحة والسلامة العامة بكلّ جوانبها ومصلحة المواطن هدفاً فوق كلّ اعتبار.

المصدر: معهد البحوث الصناعية