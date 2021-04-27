إصابات جديدة بكورونا في رحلات وصلت الى مطار بيروت

أفادت وزارة الصحة في لبنان الثلاثاء باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في مطار بيروت الدولي بتاريخ 24 و25 نيسان، وأظهرت النتائج وجود خمس عشرة (15) اصابة بوباء كورونا.

وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 24/4/2021 كالتالي:

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 25/4/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة ديي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام