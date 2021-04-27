ستريدا جعجع من بكركي: لننسق مع “لبنان القوي” للاستقالة من مجلس النواب

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في بكركي، النائبة ستريدا جعجع على رأس وفد من تكتل “الجمهورية القوية”.

وقالت جعجع “نحن ندرك أن ما من أمل مرجو من أي حكومة تشكل لأنه حتى لو تشكلت الحكومة فهي ستكون نسخة طبق الأصل عن التي سبقتها”، ودعت “لإعادة إنتاج السلطة عبر الانتخابات النيابية المبكرة”.

واضافت جعجع “أوجه نداء إلى تكتل لبنان القوي بأن يبادر إلى التنسيق معنا في تكتل الجمهورية القوية من أجل أن نستقيل جميعا من مجلس النواب، الأمر الذي من شأنه أن يفقد هذا المجلس ميثاقيته وبالتالي الذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام