التحكم المروري: تصادم بين 4 سيارات داخل نفق #المطار باتجاه #بيروت -الاضرار مادية ودراج من #مفرزةسيربعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2021 - 12:52

التحكم المروري: تصادم بين 4 سيارات داخل نفق #المطار باتجاه #بيروت -الاضرار مادية ودراج من #مفرزةسيربعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة

منذ 1 ساعة 27 April، 2021
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