إصابة 3 أشخاص و فقد 4 بينهم إسبانيين وإيرلندي في كمين مسلح شرقي بوركينا فاسو (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 27 2021 - 12:52

إصابة 3 أشخاص و فقد 4 بينهم إسبانيين وإيرلندي في كمين مسلح شرقي بوركينا فاسو (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 27 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة