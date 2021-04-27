مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تحطم مروحية عسكرية جنوب غربي الفلبين

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون الثلاثاء، إثر تحطم مروحية عسكرية في البحر قبالة ساحل مقاطعة بوهول في جنوب غرب الفلبين. و نقلت صحيفة إنكوايرر المحلية عن السلطات، أن طيار سلاح الجو الفلبيني لقي حتفه في الحادث وأصيب ثلاثة من أفراد القوات الجوية. وتم نقل الجرحى إلى المستشفى وهم في حالة مستقرة.

وكان المتحدث باسم وكالة الكوارث الإقليمية، أنتوني داماليريو، أكد أن الحادث وقع اليوم الثلاثاء بالقرب من بلدية غيتافي قبالة جزيرة جانديان. وأشار إلى أن الصيادين المحليين شاهدوا المروحية وهي تسقط في البحر ومن ثم تغرق، مضيفا أن ثلاثة أشخاص قفزوا من المروحية أثناء الحادث، واندفع الصيادون لإنقاذهم.

المصدر: سبوتنيك