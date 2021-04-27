مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تحطم مروحية عسكرية جنوب غربي الفلبين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 27 2021 - 11:16

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تحطم مروحية عسكرية جنوب غربي الفلبين

منذ 54 mins 27 April، 2021
علم الفلبين
أخبار دولية - الفيليبين

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون الثلاثاء، إثر تحطم مروحية عسكرية في البحر قبالة ساحل مقاطعة بوهول في جنوب غرب الفلبين. و نقلت صحيفة إنكوايرر المحلية عن السلطات، أن طيار سلاح الجو الفلبيني لقي حتفه في الحادث وأصيب ثلاثة من أفراد القوات الجوية. وتم نقل الجرحى إلى المستشفى وهم في حالة مستقرة.

وكان المتحدث باسم وكالة الكوارث الإقليمية، أنتوني داماليريو، أكد أن الحادث وقع اليوم الثلاثاء بالقرب من بلدية غيتافي قبالة جزيرة جانديان. وأشار إلى أن الصيادين المحليين شاهدوا المروحية وهي تسقط في البحر ومن ثم تغرق، مضيفا أن ثلاثة أشخاص قفزوا من المروحية أثناء الحادث، واندفع الصيادون لإنقاذهم.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة

5fe837b74c59b74674015604

باكستان: مقتل 4 عسكريين جراء تحطم مروحية عسكرية

قال الجيش الباكستاني إن مروحية عسكرية تحطمت في منطقة جبلية بشمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 4 عسكريين من بينهم الطياران. وأضاف الجيش في بيان، أن المروحية تحطمت أمس السبت، في منطقة جيلجيت بالتستان “لأسباب فنية”، أثناء نقل جثة جندي إلى المستشفى العسكري في سكاردو. ولباكستان سجل أسود في سلامة ...