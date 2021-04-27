إصابة شخصين بإطلاق للنار جنوبي بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية يوم الاثنين أنها اعتقلت شخصا واحدا إثرا إصابة اثنين آخرين بإطلاق للنار، قرب كلية كرولي جنوبي إنجلترا.

وذكرت الشرطة أنها تلقت عدة اتصالات بشأن الحادث في كلية كرولي عند نحو الساعة الثانية بتوقيت غرينتش مع نشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عددا كبيرا من رجال الشرطة المسلحين بالمكان.

وقالت شرطة ساسكس: “تعاملنا مع تقارير عن إطلاق نار قرب كلية كرولي”.

وأضاف: “طلبنا من الناس الابتعاد عن المنطقة.. ويتم إجلاء الموظفين والطلبة من الكلية.. تعرض اثنان للإصابة لكن لا يعتقد أن جروحهما خطيرة”.

وقالت كلية كرولي إنها بانتظار المزيد من المعلومات من الشرطة ولا تعلم بوقوع أي إصابات خطيرة.

المصدر: وكالات