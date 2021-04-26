مراقبو مصلحتي الاقتصاد والصناعة سطروا محضر ضبط بحق شركة ترابة في الغازية واخر بحق ميني ماركت في النجارية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2021 - 21:46

مراقبو مصلحتي الاقتصاد والصناعة سطروا محضر ضبط بحق شركة ترابة في الغازية واخر بحق ميني ماركت في النجارية

منذ 1 ساعة 26 April، 2021
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لبنان

جال مراقبون من مصلحتي الاقتصاد والصناعة في محافظة لبنان الجنوبي اليوم على مؤسسات بيع الترابة في الغازية والصرفند، بمؤازرة عناصر من مكتب أمن الدولة في الزهراني، وسطروا خلال جولتهم محضر ضبط لمخالفة شركة في بلدة الغازية بيع طن الترابة بين 900 الف ومليون و300 الف ليرة لبنانية، في حين ان التعرفة الرسمية لوزارة الصناعة يجب ان لاتتجاوز ال 400 الف ليرة توازيا مع حركة سعر صرف الدولار غير المستقرة.

كما نظم محضر ضبط بحق صاحب ميني ماركت تابع لمحطة محروقات في بلدة النجارية بعد التأكد من شكوى مواطنين لجهة عدم إعلانه اسعار المواد المتواجدة بداخله .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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