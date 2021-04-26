هنية: المقاومة اليوم أقوى ولا هدوء مع الاحتلال إذا استمر بالعدوان على القدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 26 2021 - 01:40

هنية: المقاومة اليوم أقوى ولا هدوء مع الاحتلال إذا استمر بالعدوان على القدس

منذ 3 ساعة 25 April، 2021
هنية
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ان “لا هدوء مع الاحتلال إذا استمر الكيان الصهيوني بالعدوان على القدس”.

وقال هنية الأحد إن “المقاومة اليوم أقوى مما كانت عليه وشبعنا مصمم أن يستمر مهما كانت التضحيات وهذا عهدنا وميثاقنا”، وتابع “نحن أمام موجة جديدة في 28 رمضان بعد تهديد اقتحام القدس وهو يوم مفصلي”، واضاف “لن نستسلم ولن نتراجع، وهبة القدس يجب أن تتواصل”.

وشدد هنية على ان “الشعب الفلسطيني يتصدى لكل ما يفعله الاحتلال ومخططه الخبيث بالقدس بتغيير هويتها ومعالمها”، وتابع ان “المواجهة ستكون في إطار أوسع وقرارنا هو الاستمرار”.

المصدر: قناة الاقصى

التعليقات

ذات صلة