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April 25 2021 - 14:00

نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

منذ 1 ساعة 25 April، 2021
وزارة الصحة العامة
لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 22 و23 و24 نيسان؛ وأظهرت النتائج وجود (31) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 22/4/2021 كالاتي:
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
– رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
– رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
– رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اورلي: شركة TO رقم 3330 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
– رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
– رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
– رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
– رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
– رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
– رحلة أضنا: شركة AJ رفم 7836(جميعها سلبية)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
– رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
– رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)
– رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 23/4/2021 كالاتي:
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة حلب: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
– رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
– رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
– رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
– رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
– رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
– رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)
– رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
– رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)
– رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 24/4/2021 كالاتي:
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
– رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

المصدر: بريد الموقع

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