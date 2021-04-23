ماكرون لسكان تشاد: لن نترككم

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، أن بلاده “ستقدم الدعم لتشاد، حتى الوصول إلى مرحلة الاستقرار والأمن”، على حد تعبيره، وذلك خلال مشاركته في مراسم تشييع الرئيس التشادي الراحل، إدريس ديبي في العاصمة نجامينا. وقال ماكرون ناعيا ديبي ” أشارككم الحزن وأساند بلدا فقد عزيزا حارب من أجل أمن واستقرار بلده وساعد أشقاءه في منطقة الساحل الأفريقي”.

من جهته، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، خلال كلمته في نعي ديبي، أن الاتحاد الأفريقي “سيقف إلى جانب تشاد في هذا الوقت العصيب”.

هذا ووصل جثمان الرئيس التشادي الراحل، ادريس ديبي، إلى ساحة الأمة في العاصمة انجامينا بحضور عدد من رؤساء الدول. وحسب ما نقله التلفزيون الرسمي، فإن الجثمان وصل مسجى بعلم تشاد في حين ألفى زعماء الدول الحاضرون تحية الوداع. وبدأت المراسم وسط إجراءات أمنية مشددة على خلفية تهديد المعارضة بمهاجمة العاصمة، محذرة قادة الدول من حضور مراسم تشييع ديبي، ومعلنة رفضها القاطع لتشكيل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة محمد ديبي، نجل الرئيس السابق.

المصدر: سبوتنيك