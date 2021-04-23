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April 23 2021 - 01:28

قصف صاروخي يستهدف معسكر فيكتوريا الأميركي قرب مطار بغداد الدولي

منذ 1 ساعة 23 April، 2021
العراق _ استهداف قاعدة فكتوريا بعد تصريحات امريكية بعدم سحب ...قوات الامريكية من العراق - snapshot 12.73
العراق - عاجل - عربي وإقليمي

استهدفت 3 صواريخ، مساء الخميس، قاعدة فكتوريا العسكرية التي تستخدمها القوات الأمريكية قرب مطار بغداد.

وقالت مصادر عراقية إن 3 صواريخ سقطت قرب قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي، وأحد الصواريخ سقط قرب مهبط الطائرات الخاص بالقوات الأمريكية.

وأشارت المصادر بعدم وقوع إصابات جراء الهجوم، فيما نفذت طائرات أمريكية تحليقاً مكثفاً فوق مطار بغداد.

وقال مسؤولون أمنيون عراقيون، إن القاعدة التي استهدفها هجوم صاروخي بمطار بغداد تتواجد بها قوات أمريكية، ولا تقارير عن خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

ويأتي إطلاق الصواريخ على القاعدة الأمريكية فيكتوريا قرب مطار بغداد الدولي بعد ساعات من تصريح قائد القيادة الأمريكية المركزية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي بانه لا توجد خطط في الوقت الحالي لسحب قوات بلاده من العراق.
المصدر: نوفوستي

المصدر: وكالة يونيوز

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