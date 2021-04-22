أ.ف.ب: سلوفاكيا تقرّر طرد ثلاثة دبلوماسيين روس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2021 - 19:22

أ.ف.ب: سلوفاكيا تقرّر طرد ثلاثة دبلوماسيين روس

منذ 44 mins 22 April، 2021
أخبار موقع المنار

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