الصحة اللبنانية: تسجيل 30 وفاة و1512 إصابة كورونا جديدة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2021 - 19:20

الصحة اللبنانية: تسجيل 30 وفاة و1512 إصابة كورونا جديدة خلال 24 ساعة

منذ 1 ساعة 22 April، 2021
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