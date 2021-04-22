“نقابة أصحاب المستشفيات” ترفع الصوت من أداء مصرف لبنان

قالت “نقابة أصحاب المستشفيات” في لبنان في بيان لها الخميس “حال من الفوضى تسود العلاقة بين مستوردي المستلزمات الطبية والمستشفيات نتيجة الغموض في موضوع الدعم الذي يؤمنه مصرف لبنان لاستيراد المستلزمات الطبية”.

وتابعت النقابة “من جهة، يشكو المستوردون من عدم تسيير امورهم من قبل المصرف المركزي حيث ان لهم فواتير موقوفة لديه منذ تشرين الثاني الماضي، كما ان بعض المصارف التجارية يرفض تسلم طلبات جديدة منهم الامر الذي ادى الى تخفيض الاستيراد، وبالتالي الى وجود نقص في المستلزمات الطبية”، واضافت “من جهة اخرى، ونتيجة هذا الوضع نشأت فوضى في التسعير اضافة الى طلب بعض المستوردين تسديد ثمن بضائعهم نقدا وفقا لسعر الصرف في السوق”.

وقالت النقابة “إننا نخشى في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه من انفجار للاسعار وارتفاع الفاتورة الاستشفائية وانعكاسها على مصير القطاع الصحي ككل، وعلى المرضى بشكل خاص”، وطالبت “القيمين على مختلف المستويات توضيح اذا كان الدعم ما زال فعليا قائما ام يتم العمل على رفعه تدريجيا من دون الاعلان عن ذلك صراحة، اذا كان مستمرا نطلب من مصرف لبنان ابراز لائحة بالمستلزمات المدعومة ومن ثم قيام الجهات المختصة بمراقبة التزام المستوردين بها”، وتابعت “اذا تم رفع الدعم فليتم اعلان ذلك صراحة ولتقم كل جهة بتحمل مسؤولياتها وعدم القاء تبعات ذلك على المستوردين والمستشفيات”.

وحذرت النقابة “من استمرار حال الغموض الحالية حيث يدفع الثمن المرضى والمستشفيات على حد سواء، والكل يلاحظ تفاقم الامور بشكل يومي ومن المستحيل الاستمرار على هذا المنوال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام