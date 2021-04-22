حركة طالبان الأفغانية تعلن مقتل 10 من عناصر الجيش في هجوم على نقطة أمنية بولاية بلخ شمالي البلاد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2021 - 14:50

حركة طالبان الأفغانية تعلن مقتل 10 من عناصر الجيش في هجوم على نقطة أمنية بولاية بلخ شمالي البلاد (سبوتنيك)

منذ 54 mins 22 April، 2021
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