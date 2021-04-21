هيئة المحلفين في قضية جورج فلويد تجد الشرطي ديريك شوفين مذنبا بتهمة القتل

وجدت هيئة المحلفين في قضية مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، الشرطي ديريك شوفين مذنبا بتهمة القتل.

وقد أدين ديريك شوفين بارتكاب جريمة القتل العمد من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل العمد من الدرجة الثانية في وفاة جورج فلويد.

وأعادت هيئة المحلفين حكمها بعد ظهر الثلاثاء بعد 10 ساعات ونصف من المداولات. وأمضى المحلفون ثلاثة أسابيع في الاستماع إلى شهادة حول اليوم الذي مات فيه فلويد بعد أن جثا شوفين على رقبته أثناء اعتقاله في 25 مايو 2020.

ويواجه شوفين عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 12 عاما ونصف ولا تزيد عن 40 عاما في حال قضاء فترات في كل تهمة بشكل متزامن. أما إذا جمعت أحكام التهم فسوف يواجه حكما بالسجن ما بين 29 و75 عاما.

المصدر: وكالات