حرس بيروت اوقف شخصين للاشتباه بقيامهما بعمليات سرقة على متن دراجة توك توك

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، انه “تنفيذا لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود بمكافحة ظاهرة التسول في مدينة بيروت ومنع المتسولين من التواجد في الشوارع وعلى التقاطعات وامام اشارات المرور، تمكنت دورية من فوج الحرس خلال قيامها بجولة في منطقة الصنائع بالقرب من وزارة الداخلية، من توقيف شخصين تبين لاحقا انهما من الجنسية السورية دخلا الاراضي اللبنانية خلسة، كانا على متن دراجة كهربائية (توك توك) محملة بكمية كبيرة من الحديد والخردة.

وبعد قيام عناصر الدورية بتفتيشها عثروا بداخلها على تابلوه كهربائي كبير يستخدم داخل ورش الأعمال الكبرى، اضافة الى وجود قضبان وقطع من الحديد والالمنيوم وكمية كبيرة من البراغي والاسلاك الكهربائية والاغطية النحاسية والبلاستيكية، مجهولة المصدر يشتبه انها مسروقة.

وتم على الفور اقتيادهما وتسليمهما مع الدراجة والمضبوطات الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى القانوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام