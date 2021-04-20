ايران تودع العميد حجازي.. وتأكيد على تقدم محور المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2021 - 22:44

ايران تودع العميد حجازي.. وتأكيد على تقدم محور المقاومة

منذ 1 ساعة 20 April، 2021
ايران - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

ايرانُ تودّعُ العميدَ محمد حجازي، وتأكيدٌ على تقدمِ محورِ المقاومة.

المصدر: قناة المنار

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