وفاة نائب قائد فيلق القدس العميد حجازي

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان ، اليوم الأحد، وفاة اللواء محمد حجازي، نائب قائد “فيلق القدس”، إثر نوبة قلبية.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي عين محمد حجازي نائبا لقائد “فيلق القدس” في يناير 2020 وذلك عقب استشهاد الفريق قاسم سليماني باقتراح من قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قااني.

وشارك حجازي في الحرب العراقية الإيرانية في صفوف الحرس الثوري، وتسلم قيادة قوات التعبئة بين سنتي 1997 و2007.

وتولى الفقيد حجازي مناصب مهمة في حرس الثورة الاسلامية والتعبئة الشعبية ورئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة. كما كان مسؤولا عن حرس الثورة في لبنان في السنوات الاخيرة، وقدم خبراته الكبيرة في خدمة المدافعين عن المراقد المقدسة ومساعدة جبهة محور المقاومة في مواجهة جماعة داعش الوهابية والارهاب التكفيري.

وعين قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي الفقيد حجازي كنائب لقائد فيلق القدس

المصدر: وكالة فارس