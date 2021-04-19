وزارة الصحة الأردنية تسجل 68 وفاة و2507 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2021 - 01:46

وزارة الصحة الأردنية تسجل 68 وفاة و2507 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

منذ 3 ساعة 18 April، 2021
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