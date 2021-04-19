وفاة نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري العميد محمد حجازي إثر تعرضه لأزمة قلبية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2021 - 01:46
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وفاة نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري العميد محمد حجازي إثر تعرضه لأزمة قلبية
منذ 5 ساعة
18 April، 2021
الحرس الثوري
ايران
قوة القدس
وفاة العميد محمد حجازي
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وفاة نائب قائد فيلق القدس العميد حجازي
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