اوليانوف: اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقد الخميس

اكد سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف بان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقد اليوم الخميس.

وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الاربعاء: انه الى جانب هذا الاجتماع هنالك اجتماعات غير رسمية جارية بطرق مختلفة وفي مستوى الخبراء حول رفع الحظر والقضايا النووية.

وكان من المقرر ان يعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الاربعاء الا انه ارجئ الى الخميس بسبب ما ورد عن اصابة احد اعضاء الوفد السياسي للاتحاد الاوروبي بمرض كورونا وضرورة التزام التوصيات الصحية اللازمة.

المصدر: وكالة ارنا