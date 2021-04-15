بالفيديو | هجوم يستهدف القاعدة الأميركية في مطار اربيل شمال العراق

اعلنت مصادر عراقية مساء اليوم الاربعاء أن صاروخا استهدف القاعدة العسكرية الامريكية في مطار اربيل الدولي في اقليم كردستان شمالي العراق. وقالت المصادر، إن دوي الانفجار الكبير الذي سمع قرب مطار أربيل سببه سقوط صاروخ على القاعدة الامريكية.

وأعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان العراق عن قصف صاروخي استهدف مطار أربيل الدولي. وتداولت وسائل اعلام عراقية مقاطع فيديو تظهر تصاعد اعمدة الدخان من القاعدة الامريكية في مطار اربيل اثر سقوط صاروخ ما أدى لاغلاق بعض الطرق المؤدية للمطار.

من جهته قال محافظ أربيل، إنه لا توجد أي أضرار مادية أو بشرية جراء الاستهداف الصاروخي لمطار أربيل، ‏في حين تحدثت وسائل إعلام عراقية عن إصابة جندي أمريكي ومقاول أجنبي بجروح خطيرة نتيجة الصواريخ على القاعدة الأمريكية. كما أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، فتح تحقيق بحادثة استهداف مطار اربيل، وذكرت في بيان ان “وزارة الداخلية في إقليم كردستان فتحت تحقيقا في حادثة استهداف مطار أربيل”.

وأوضحت وزارة الداخلية في اربيل أن قصف المطار تم بمسيرة مفخخة استهدفت مركزا لقوات التحالف الدولي، وأشارت إلى أن القصف ألحق ‎أضرارا بأحد المباني والتحقيقات مستمرة لتحديد مكان إطلاق المسيرة، فيما قال وزير خارجية العراق الأسبق هوشيار زيباري إن الهجوم على مطار أربيل تم بواسطة مسيرات.

المصدر: يونيوز