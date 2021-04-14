ناصر القدوة يزور غزة: منفتوحون على كافة الأطياف والحوار مفيد في تقليص مساحة الخلافات

قال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، العضو السابق في اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة، إنه سيلتقي بقيادة حركة حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية في غزة وكافة الجهات، مؤكدًا انهم في الملتقى منفتوحون على كافة الأطياف والحوار مفيد في تقليص مساحة الخلافات.

وأوضح القدوة خلال مؤتمر صحفي عقد فور وصوله لغزة مساء اليوم الأربعاء، أنه لا يجوز المساس أو التعدي على أي مرشح للانتخابات المقبلة من أي جهة كانت، مؤكدًا على الحق الديمقراطي للفلسطينين في الانتخابات. وأضاف “اتشرف بوجودي في غزة، وقائمة الحرية الوحيدة التي تملك مرشحًا رئاسيًا وهو مروان البرغوثي، ويمكن تسمية القائمة باسمه”. وتابع: ” تزامنًا مع الذكرى العشرون لاعتقال مروان البرغوثي من غزة نرسل رسالة له كل التضامن معه في سجنه ونتمنى له التوفيق”.

ووصل رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، العضو السابق في اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة، ظهر يوم الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

ووصل القدوة إلى قطاع غزّة عبر معبر رفح برفقة عدد من أعضاء الملتقى، الذي أعلن عن تأسيسه بعد قرار مركزية حركة فتح فصله، بسبب إعلانه عن خوض الانتخابات التشريعية بقائمة منفصلة عن فتح.

المصدر: يونيوز