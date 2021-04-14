الخارجية الروسية: انعقاد جلسة الممثلين الخاصين لـ “رباعية” الشرق الأوسط نهاية أبريل

بحث الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي للتسوية في الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، في اتصال هاتفي مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية، هادي عمرو، الاستعدادات للاجتماع المقبل للممثلين الخاصين لأعضاء “الرباعية”، روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في نهاية شهر نيسان/ أبريل.

وجاء في بيان الخارجية الروسية بهذا الصدد: “أكد الجانب الروسي على موقفه المؤيد لعقد اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين على المستوى الوزاري وإقامة تعاون فاعل بين “اللجنة الرباعية” وجامعة الدول العربية وأعضائها الذين لهم علاقات رسمية مع الكيان الإسرائيلي. وتتمثل المهمة الرئيسية في إجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تحقيق تسوية مستدامة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومبدأ “دولتين”، تتعايشان بسلام وأمن”.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على استمرار الاتصالات ومواصلة مناقشة مجموعة القضايا الإقليمية في الاجتماع المقبل للممثلين الخاصين لأعضاء الرباعية – روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في نهاية شهر نيسان/أبريل. واختتم البيان: “عند النظر في الوضع الحالي للضفة الغربية وقطاع غزة، تم التركيز على أهمية مساعدة السكان الفلسطينيين في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد”.

هذا وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 26 آذار/مارس الماضي، أن لدى روسيا والولايات المتحدة موقفان متشابهان بشأن ضرورة تسوية القضية الفلسطينية على أساس مبدأ “حل الدولتين”، مشيرة إلى أن تشابه الموقفين بشأن التسوية في الشرق الأوسط مدعوم بالنوايا فقط، داعية واشنطن لاتخاذ إجراءات ملموسة في هذا المسار.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في الـ26 من كانون الثاني/يناير الماضي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول التسوية في الشرق الأوسط، عن اقتراح بلاده عقد لقاء وزاري لـ “رباعية الشرق الأوسط” في ربيع أو صيف العام الجاري، بمشاركة فلسطين والكيان الإسرائيلي ومصر والأردن والإمارات والبحرين.

وقال لافروف، خلال الجلسة، مشيرا إلى ترحيب روسيا بمبادرة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي حول التسوية في الشرق الأوسط: ” لقد أيد بلدنا منذ البداية عقد مثل هذه الصيغة، والتي ذكرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1850. ودعما لهذه المبادرة، نقترح التفكير في عقد لقاء وزاري في صيف أو ربيع عام 2021 بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كأعضاء في الرباعية، وأربع دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين، وبمشاركة إسرائيل وفلسطين بالطبع. وسيكون من المهم أيضا دعوة المملكة السعودية كونه تعود لها “مبادرة السلام العربية”. كما أشار لافروف، إلى استعداد روسيا لتنظيم قمة فلسطينية – إسرائيلية في موسكو.

المصدر: سبوتنيك