وزارة الصحة: تسجيل 40 وفاة و2460 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ​​​وزارة الصحة​​ العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 2460 حالات جديدة مُصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 502299 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 2444 حالة إصابة بين المقيمين و16 حالة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 40 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 6778”.

وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1850، من بينها 821 حالة في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 20088، منها 1904 فحصا في ​المطار​”.

المصدر: بريد الموقع