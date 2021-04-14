حركة المرور كثيفة على طريق انفاق المطار باتجاه خلدة بسبب حادث مروري بين 3 مركبات وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2021 - 17:56

حركة المرور كثيفة على طريق انفاق المطار باتجاه خلدة بسبب حادث مروري بين 3 مركبات وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير بعبدا

منذ 39 mins 14 April، 2021
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