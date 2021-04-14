إثيوبيا تتهم السودان بـ”دق طبول الحرب” وتوجه له طلبًا عاجلًا

طالبت إثيوبيا السودان بسحب قواته من الأراضي الإثيوبية التي احتلها منذ 6 تشرين الثاني/نوفبر الماضي.

وأعلنت الخارجية الإثيوبية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه “على الرغم من أن السودان هو الرئيس الحالي للإيغاد، فإن من المؤسف أن يكون هو من يعرّض السلام والأمن في القرن الأفريقي للخطر من خلال غزوه أراضي إثيوبية ونهب وتشريد المدنيين ودق طبول الحرب لاحتلال المزيد من الأراضي”، على حد قولها.

وحث البيان، “المجتمع الدولي على ممارسة الضغط على السودان لإجلاء قواته من الأراضي الإثيوبية التي احتلها منذ 6 تشرن ثاني/نوفمبر الماضي عندما كان الجيش الإثيوبي منشغلًا بإنفاذ القانون في إقليم تيغراي”، على حد تعبير البيان.

المصدر: وكالة رويترز