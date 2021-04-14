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April 14 2021 - 13:20

مناورة عسكرية لكتائب المقاومة الوطنية في غزة

منذ 12 mins 14 April، 2021
مناورة عسكرية لكتائب المقاومة الوطنية في غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

نفذت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية، استمرت لثلاثة أيام تزامناً مع الذكرى الثالثة عشر لاستشهاد الرفيق إبراهيم أبو علبة «أبو نضال»، عضو المجلس العسكري للكتائب وقائدها في شمال قطاع غزة.

وجسد مقاتلو الكتائب خلال المناورة محاكاة لعمليات اقتحام وإغارة على مواقع عسكرية اسرائيلية بالأسلحة الرشاشة، والقنابل اليدوية، والعبوات الناسفة وأسلحة القنص ومدفعية الهاون، والتصدي لعملية إنزال بري، واستخدام أساليب التمويه والإخفاء المستخدمة في معارك الاقتحام والتصدي لجيش الاحتلال.
وأكدت الكتائب وهي تحيي الذكرى الثالثة عشر لاستشهاد القائد أبو نضال، على مواصلة المقاومة والسير على نهج الشهداء وخطاهم. مشددة إصرارها على استمرار التجهيز والإعداد بكافة الوسائل المتاحة.

وشددت الكتائب أنها لن تسمح للاحتلال بمواصلة اعتداءاته اليومية على أبناء شعبنا الفلسطيني لا سيما الاعتداء على الصيادين والمزارعين وتوغلاته داخل حدود قطاع غزة.

المصدر: وكالة معاً

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