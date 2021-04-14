رويترز: رئيسة مجلس النواب الأمريكي تدعو بايدن لإلقاء كلمة بالكونجرس يوم 28 نيسان/ أبريل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2021 - 07:14

رويترز: رئيسة مجلس النواب الأمريكي تدعو بايدن لإلقاء كلمة بالكونجرس يوم 28 نيسان/ أبريل

منذ 25 mins 14 April، 2021
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