مصر تفعّل ملف “سد النهضة” في الأمم المتحدة

وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري خطابات إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للمنظمة الاممية حول سد النهضة.

وطلب وزير الخارجية المصري تعميم الخطابات كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات.

و‎أجرى شكري اتصالا هاتفيا مع الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث استعرض آخر التطورات في ملف سد النهضة، وشدد على “ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

وأكد شكري على “خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة، فضلا عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود وتوفير الدعم للاتحاد الإفريقي في هذا الشأن”.

المصدر: روسيا اليوم