المحكمة العسكرية أرجأت المحاكمة بحادثة قبرشمون الى 28 تموز

أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” ان المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة أرجأت، الى 28 تموز المقبل، محاكمة المتهمين في حادثة قبرشمون التي وقعت في 30 حزيران 2019، وذهب ضحيتها عنصران في الحزب “الديمقراطي اللبناني”.

وعقدت المحكمة جلسة في هذه القضية ظهر اليوم، ومثل أمامها 10 من عناصر الحزب التقدمي الاشتراكي مدعى عليهم بالاشتراك في الحادثة، بينهم موقوفان، وتغيب اثنان بسبب اصابتهما بجائحة كورونا، وحضر معهم المحاميان نشأت حسنية وحمادة حمادة، كما مثل سبعة مدعى عليهم من عناصر الحزب الديمقراطي اللبناني، وحضر وكيلهم القانوني، الذي استمهل للاطلاع على الملف، فتم ارجاء الجلسة بناء على المعذرة الطبية واستمهال أحد أطراف الدعوى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام