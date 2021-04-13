الهند تقر استخدام لقاح سبوتنك الروسي ضد فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2021 - 09:50
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الهند تقر استخدام لقاح سبوتنك الروسي ضد فيروس كورونا
منذ 1 ساعة
13 April، 2021
الهند
كورونا في الهند
لقاح سبوتنيك الروسي
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