ظريف لغوتيريش: استهداف نطنز جريمة حرب وعلى واشنطن وقف استخدام الإرهابين الاقتصادي والنووي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2021 - 02:14

ظريف لغوتيريش: استهداف نطنز جريمة حرب وعلى واشنطن وقف استخدام الإرهابين الاقتصادي والنووي

منذ 1 ساعة 13 April، 2021
ظريف
ايران - عربي وإقليمي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الاستهداف المتعمد لمنشأة نووية محمية، مع وجود مخاطر عالية من الإطلاق العشوائي للمواد المشعة، يعتبر إرهابا نوويا وجريمة حرب.

وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشار ظريف إلى أن “إسرائيل هددت وتتفاخر الآن باتخاذ إجراءات لمنع استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بعد الانتخابات الأمريكية”.

وأضاف: “إذا كانت الولايات المتحدة تريد تجنب عواقب هذه المقامرة الحمقاء، فيجب عليها التوقف عن اعتبار الإرهاب الاقتصادي الذي ارتكبه الرئيس السابق دونالد ترامب أو الإرهاب النووي الأخير بمثابة نفوذ تفاوضي وإزالة جميع العقوبات المفروضة أو التي أعيد فرضها”.

وأكد أنه “بعد التحقق في الوقت المناسب من إزالة جميع العقوبات الأمريكية، ستستجيب إيران بوقف جميع الإجراءات، التي ستتخذ الآن قفزة كبيرة إلى الأمام في أعقاب هذا التخريب الإرهابي الأخير”.

المصدر: وكالات

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