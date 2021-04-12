الكويت تعلن عن إجراءات خاصة خلال شهر رمضان

قرر مجلس الوزراء الكويتي السماح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد للرجال بعد صلاة العشاء مباشرة ولمدة 15 دقيقة فقط، مع الالتزام بالاشتراطات الاحترازية المعمول بها في المساجد.

وأكد المجلس على “ضرورة الاستمرار بإغلاق المساجد بعد كل صلاة، ومنع الاعتكاف وإقامة المحاضرات والدروس، وغيرها من أنشطة”.

وشدد على “منع إقامة موائد الإفطار والسحور في المساجد، والأماكن العامة والخاصة والاكتفاء بتوزيع الوجبات دون تجمع”.

وحث المجلس المواطنين “ممن لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على أداء الصلاة في المنازل”.

المصدر: القبس