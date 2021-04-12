هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: برنامجنا النووي أوسع وأقوى وأكثر رسوخا من أن يهزه ما جرى في منشأة نطنز – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 12 2021 - 12:30

هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: برنامجنا النووي أوسع وأقوى وأكثر رسوخا من أن يهزه ما جرى في منشأة نطنز

منذ 1 ساعة 12 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة