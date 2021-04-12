هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: برنامجنا النووي أوسع وأقوى وأكثر رسوخا من أن يهزه ما جرى في منشأة نطنز – موقع قناة المنار – لبنان
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هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: برنامجنا النووي أوسع وأقوى وأكثر رسوخا من أن يهزه ما جرى في منشأة نطنز
منذ 1 ساعة
12 April، 2021
ايران
موقع نطنز
هيئة الطاقة الذرية الايرانية
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