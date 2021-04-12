مصر تسجل 812 إصابة و40 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المصرية امس الأحد، أنها سجلت 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان أن” إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ حتى الأحد، 210489 منها 159499 حالة تم شفاؤها، و12445 وفاة”. وفق رويترز.

واعتمدت مصر أربعة لقاحات بشكل طارئ وهو سينوفارما الصيني، واسترازينكا الكوري ونظيره الهندي و”سبوتنيك في” الروسي، وبدأت وزارة الصحة في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي في توفير اللقاح للأطقم الطبية، كما بدأت قبل أيام في إتاحة اللقاح للمواطنين، وفق ترتيب أولويات يستهدف الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في المرحلة الأولى.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

المصدر: وكالة سبوتنيك