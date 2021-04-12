استشهاد مواطن يمني بنيران حرس الحدود السعودي قبالة منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 12 2021 - 01:38

استشهاد مواطن يمني بنيران حرس الحدود السعودي قبالة منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة (المسيرة)

منذ 47 mins 12 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة