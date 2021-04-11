الرئيس الإندونيسي يأمر بتسريع عمليات الإنقاذ عقب الزلزال المدمر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2021 - 15:46

الرئيس الإندونيسي يأمر بتسريع عمليات الإنقاذ عقب الزلزال المدمر

منذ 19 mins 11 April، 2021
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أخبار دولية - اندونيسيا

تسبب زلزال قوي في جزيرة جاوة بإندونيسيا في مقتل 8 أشخاص، من بينهم امرأة تعرضت دراجتها لصخور متساقطة، كما ألحق الزلزال الذي لم يتسبب بموجة تسونامي أضرارا بأكثر من 1300 مبنى.

وأمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الأحد “باستجابة فورية للطوارئ للبحث عن الضحايا والعثور عليهم تحت الأنقاض ومعالجة الجرحى”.

وأظهرت تقارير تلفزيونية مواطنين يركضون في حالة من الذعر من مراكز التسوق والمباني في عدة مدن في مقاطعة جاوة الشرقية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات، وقع قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة في الساعة الثانية بعد ظهر أمس السبت.

 

المصدر: وكالة رويترز

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