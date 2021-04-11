قوى الأمن: مجموعة خاصة أوقفت مطلوبا بحقه 13 مذكرة توقيف في بريتال

أفادت شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ أنه “في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبعد أن توافرت معلومات للمجموعة الخاصّة في وحدة ​الشرطة​ القضائيّة، عن مكان وجود أحدهم في ​بلدة بريتال​ البقاعية، تمكّنت قوّة من المجموعة من توقيفه، بعمليّة دقيقة، بتاريخ 10-4-2021، في البلدة المذكورة، ويدعى م. أ. مواليد عام 1990، لبناني”.

ولفتت الى أنه “يوجد بحقّه 13 مذكّرة قضائية بعدّة جرائم، منها: سلب بقوّة السّلاح، تجارة مخدّرات، سرقة، احتيال، نقل ​أسلحة​ حربية و​إطلاق نار​، وضُبِطَ بحوزته 293 حبة مخدّرة من نوع “​كبتاغون​”، وأودع الموقوف القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام