توضيح من نعمة حول التعويضات على متضرري انفجار المرفأ.. والكتاب المرسل للقضاء

قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان راوول نعمة إنه “بصفته المسؤول عن لجنة مراقبة هيئات الضمان، فهو يحض بشكل متواصل شركات التأمين على تعويض المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، حماية لحقوقهم”، وتابع “إنما لا يمكن إلزامهم التعويض من دون صدور تقرير رسمي يبين الأسباب وراء الانفجار، لأن غالبية عقود التأمين وإعادة التأمين تستثني أعمال الحرب والإرهاب من نطاق التغطية”.

وأوضح نعمة في بيان له السبت “عليه، وجهت لجنة مراقبة هيئات الضمان كتابا إلى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، للاضاءة على أهمية تبيان بأسرع وقت الأسباب التي أدت الى انفجار مرفأ بيروت، آملة منه في حال خلصت التحقيقات، الى إعلان ذلك في سبيل اتخاذ اللجنة الإجراءات اللازمة”، وأضاف “الكتاب لا يهدف بأي شكل الى التدخل في عمل القضاء، وتبدي اللجنة كامل استعدادها لسحب الكتاب وإعادة صياغته، نظرا إلى سوء تفسيره بما لا يتماشى مع الهدف المنشود منه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام