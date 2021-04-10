إثيوبيا تدعو مصر والسودان لتسمية شركات مشغلة للسدود لتبادل البيانات حول سد النهضة

دعت إثيوبيا السبت، مصر والسودان لتسمية شركات مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد أيام من فشل جولة مفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا بين الأطراف الثلاثة للتوصل إلى حل بشأن السد. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم إن “وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي يدعو رسميا رسميًا جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية لتسمية شركات مشغلة للسدود لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في مواسم الأمطار القادمة في إثيوبيا”.

وأضافت الوزارة أن “تعيين المنسقين سيعجل قريباً الترتيبات المناسبة لتبادل المعلومات وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة حتى اختتام مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي”. وأكدت الخارجية الإثيوبية “أهمية إبرام اتفاق بشأن قواعد ملء السد، وفقًا لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015 لأنه سيوفر فرصة جيدة لبناء الثقة بين الأطراف”.

المصدر: سبوتنيك