المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية: سنقوم بإزاحة الستار عن 130 منجزاً نووياً

اكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بان القضية المهمة بالنسبة إلى ايران في المفاوضات هي الغاء الحظر والتأكد من هذا الامر وفق اجراءات التحقق.

وقال كمالوندي في تصريح له مساء اليوم الجمعة إنه “سيتم يوم غد السبت تنظيم معرض لمناسبة مراسم اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية برعاية رئيس الجمهورية”، وأضاف “سنقوم في معرض هذا العام (يوم غد) بازاحة الستار عن 130 منجزا (في مجال الصناعة النووية) بزيادة نسبتها 18 بالمائة عن العام الماضي فضلا عن اهميتها الاكبر مقارنة معها”.

وفي الرد على سؤال حول مفاوضات فيينا قال “ان ايران طرحت مواقفها في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. القضية المهمة لنا هي الغاء الحظر والتحقق من تطبيق ذلك”، وتابع كمالوندي “هنالك قائمة بمطالب البلاد تتضمن الغاء 1600 اجراء للحظر تم فرضها بعد العام 2017 ، وهنالك قضايا فنية متعلقة بالاتفاق النووي مثل انضمام ايران الى مشروع “ايتر” وبموجبها ستقوم ايران بالمساعدة والاستفادة في الوقت ذاته.”

المصدر: وكالة تسنيم الايرانية