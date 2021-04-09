اليمن: العدوان جدد خرق اتفاق الحديدة وطائراته اعتدت على عدة محافظات

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الجمعة 13 غارة جوية على محافظات مأرب والجوف وصعدة والبيضاء.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن 6 غارات على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف بالجوف و4 غارات على مديرية صرواح وغارة على مديرية مدغل في محافظة مأرب”، وأضاف أن “طيران العدوان شن غارة جوية على مديرية السوادية بمحافظة البيضاء وغارة جوية على منقطة بني صياح في مديرية رازح بصعدة”.

من جهة ثانية، قال المصدر “ارتكبت قوى العدوان أكثر من 219 خرقا لاتفاق التهدئة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 وشارع الخمسين والجبلية والتحيتا”، وأضاف أن “خروق العدوان شملت 37 خرقا بقصف مدفعي و172 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: موقع انصار الله