اليمن: وقفة شعبية في حجة تنديدا بجرائم العدوان

نظمت وقفة شعبية الجمعة تنديدا بإستمرار جرائم وحصار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على أبناء الشعب اليمني منذ سته أعوام.

واستنكر المشاركون “القرصنة البحرية التي تفرضها دول تحالف العدوان باحتجاز سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائيه على أبناء الشعب اليمني”.

وحمل المشاركون “دول العدوان المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لاستمرار هذا الحصار المطبق”، ودعوا الى “الإفراج عن سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائيه المحتجزه بدون اي شروط”.

واكد المشاركون “استمرارهم في الصمود والثبات ورفد الجبهات بالقوافل ودعم القوه الصاروخية والطيران المسيرة حتى تحقيق النصر المبين”.

المصدر: موقع انصار الله