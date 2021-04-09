شهيد يمني بنيران قوى العدوان في صعدة

استشهد مواطن يمني الجمعة بنيران قوات العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي على اليمن في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “القوات السعودية فتحت نيران أسلحتها على القرى الآهلة بالسكان في منطقة الرقو بمديرية منبه ما أدى إلى استشهاد مواطن”، وأشار الى أن “طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم شن غارة على منطقة بني صياح بمديرية رازح”.

من جهة ثانية، أضاف المصدر أن “طيران العدوان الغاشم شن 6 غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف بالجوف و4 غارات على مديرية صرواح وغارة في مديرية مدغل بمحافظة مأرب ، بالإضافة إلى غارة على مديرية السوادية بمحافظة البيضاء”.

المصدر: موقع انصار الله